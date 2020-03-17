Карлос Сайнс: «Уже скучно сидеть дома»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс признался, что ему не терпится вернуться к гонкам. Сезон в «Формуле-1» не был начат из-за распространения коронавируса. Был заражен один из сотрудников «Макларена», поэтому Сайнс находится на самоизоляции.

— Я вернулся домой, в Испанию, — написал в своем Twitter Сайнс. — У меня карантин, потому что один из членов команды сдал положительный тест на коронавирус. Конечно, сейчас мне скучно. Думаю, всем, кто вынужден сидеть дома, скучно. Но я пытаюсь заниматься спортом, занять себя как-то теми вещами, до которых раньше не доходили руки. Надеюсь, что как можно скорее это все закончится, и мы вернемся к делу. Мне не терпится вернуться к гонкам. Скучаю по команде и гонкам.