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Сегодня, 14:14

Сайнс: «Ожидали, что будем смотреться сильнее в Венгрии, но конкуренты оказались быстрее»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что неудачное выступление команды на «Гран-при Венгрии» было обусловлено плохой работой с шинами.

«Мы стартовали на «софте» и шины работали очень хорошо. Поначалу все складывалось очень неплохо. Но после перехода на шины другого типа ситуация ухудшилась. У нас есть тенденция, что по ходу отрезка износ шин постепенно становится все сильнее — и он намного сильнее, чем, например, у «Мерседеса» или «Макларена». А когда ты стартуешь на «софте», то оказываешься уязвимым к такой ситуации. Это и случилось», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

Также 28-летний пилот ожидал, что команда будет быстрее в Венгрии.

«Вообще уик-энд получился интересным. Мы ожидали, что будем смотреться немного сильнее, но наши конкуренты оказались быстрее. Сейчас «Макларен» — вторая по скорости команда в пелотоне. В Австрии казалось, что это «Феррари», но в Сильверстоуне и в Венгрии «Макларен» выступил очень сильно. Они отлично поработали», — рассказал Сайнс.

Шарль Леклер завершил гонку седьмым после задержки на пит-стопе и штрафа за превышение скорости на пит-лейн, Сайнс стал восьмым.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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