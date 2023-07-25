Алонсо: «Если бы я получил предложение от «Альпин» в начале года, то принял бы его»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что мог остаться в «Альпин» при поступлении соответствующего предложения.

«Прошлогодний «Гран-при Венгрии» на самом деле получился насыщенным и эмоциональным — поскольку именно тогда я получил предложение от Лоренса Стролла. И да, это было хорошее решение, и я рад, что его принял. На самом деле, у меня даже не было особого выбора, потому что никакого конкретного предложения от «Альпин» я так и не получил. Если бы я получил предложение от «Альпин» в начале года, то сразу бы его принял. Но мне поступило только одно предложение — его я в итоге и принял», — приводит слова Алонсо GP Fans.

Алонсо в сезоне-2023 занимает третье место в личном зачете пилотов, набрав 139 очков. В Кубке конструкторов «Астон Мартин» находится на третьей позиции (184 очка).