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Сегодня, 09:30

Марко: «Выступления «Феррари» и «Мерседеса» не соответствуют ожиданиям»

Хельмут Марко заявил, что выступления «Феррари» и «Мерседес» не соответствуют ожиданиям
Ана Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о том, как складывается для команды сезон-2023.

«Нас радует то, что в первой половине сезона мы смогли выдать невероятно успешную серию, а Максу все дается довольно легко. Лично меня не радует то, что выступления «Феррари» и «Мерседес» не соответствуют ожиданиям. При переходе от 2022 к 2023 году они изначально добились скорее регресса, чем прогресса. И наше преимущество в чемпионате столь велико как раз из-за нестабильности конкурентов.

Можно ли считать нынешний «Ред Булл» лучшей командой в ее истории? Думаю, что да – из-за очень высокой эффективности и того, что результаты даются с относительной легкостью. Нам еще никогда не удавалось выиграть чемпионат, заняв два первых места в личном зачете, и выиграть Кубок конструкторов, а в 2023 году это вполне может случиться», – приводит слова Марко Speed Week.

«Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, набрав 452 очка. «Мерседес» находится на второй строчке (223), а «Феррари» – на четвертой (167).

«Ред Булл» на «Гран-при Венгрии» установил новый рекорд по числу выигранных гонок подряд в «Формуле-1». Команда одержала победу в 12-й гонке кряду. Победная серия команды длится с последней гонки сезона-2022, «Гран-при Абу-Даби».

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Хельмут Марко
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