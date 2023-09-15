Сайнс: «Пока кажется, что трасса Сингапура хорошо подходит машине «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал результаты команды в пятничных практиках «Гран-при Сингапура». Сайнс в первом заезде стал втором, а во втором — первым.

«Да, я немного удивлен результатам, но в то же время в Сингапур всегда нужно приезжать, в каком-то смысле готовыми ко всему. В прошлом мы наблюдали очень странные перепады производительности на этой трассе, поскольку она очень специфична. Пока кажется, что она хорошо подходит нашему автомобилю, и все идет хорошо. Впервой практике нам сразу удалось найти настройки, а во второй мы их лишь немного доработали, став немного быстрее», — приводит слова Сайнса Crash.net.

Также пилот «Феррари» считает, что в субботу трасса сильно изменится.

«Все выглядит хорошо, но я считаю, что завтра трасса сильно изменится, сцепление с дорогой значительно возрастет, и все зависит от того, кто найдет идеальную настройку на завтра», — сказал Сайнс.

Сокомандник Сайнса Шарль Леклер в первой практике «Гран-при Сингапура» показал лучшее время, а во второй стал вторым.

В субботу, 16 сентября, в 12.30 по московскому времени пройдет третья практика «Гран-при Сингапура», а в 16.00 — квалификация. Сама гонка состоится 17 сентября в 15.00 мск.