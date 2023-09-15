Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:20

Леклер удивлен темпом «Феррари» в пятничных заездах «Гран-при Сингапура»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о результатах команды в пятничных заездах «Гран-при Сингапура». Леклер в первой практике показал лучшее время, а во второй уступил лишь своему сокоманднику Карлосу Сайнсу.

«Да, мы удивлены, но и не теряем бдительность. Сейчас только пятница, и мы ожидаем, что завтра другие команды покажут больше своего истинного потенциала. Мы не можем слишком успокоится, но это правда, что мы не ожидали такого выступления, по крайней мере, в пятницу. Это хорошее начало, но теперь нам нужно сосредоточиться на себе и, надеюсь, завтра мы покажем то же самое», — приводит слова Леклера Crash.net.

В субботу, 16 сентября, в 12.30 по московскому времени пройдет третья практика «Гран-при Сингапура», а в 16.00 — квалификация. Сама гонка состоится 17 сентября в 15.00 мск.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
Фильм «Барби» вышел в прокат российских кинотеатров
Президент Литвы подписал декрет о лишении фигуристки Дробязко литовского гражданства
В Ростове отменили запланированный на 19 сентября концерт Игоря Николаева
В ТЦ Реутова четырехлетняя девочка лишилась пальцев на эскалаторе
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс: «Пока кажется, что трасса Сингапура хорошо подходит машине «Феррари»

Расселл: «Мне очень понравился новый вариант конфигурации трассы Сингапура»
Новости
RSS RSS
Все новости