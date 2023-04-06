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Сегодня, 19:34

Сайнс о болиде «Феррари»: «Посмотрим, улучшат ли ситуацию новинки, улучшат ли они возможности в гонках»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о том, как для команды на данный момент складывается сезон-2023.

«В каком-то смысле я скучаю по сезону-2022, потому что тогда я хотя бы знал, что в моем распоряжении есть машина, способна выигрывать поулы и гонки. В этом году ощущения за рулем болида стали лучше — особенно в гонках. У меня нет пилотажных проблем с чем-то конкретным, скорее мне пока просто не удалось проехать на этой машине несколько действительно хороших кругов в квалификации. И я и правда пока не лучшим образом выступаю в квалификациях.

В гонках же я в целом стараюсь выступать в соответствии с возможностями машины, которые прямо сейчас не слишком велики. Посмотрим, улучшат ли ситуацию новинки, улучшат ли наши возможности в гонках. Потому что сейчас эти возможности довольно сильно ограничены», — приводит слова Сайнса F1i.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав в трех гонках 26 очков. Лидирует «Ред Булл» — 123 очка.

Четвертый этап сезона-2023 «Формулы-1» пройдет с 28 по 30 апреля в Баку (Азербайджан).

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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