Крак: «Лоуренс Стролл постоянно спрашивает, когда «Астон Мартин» выиграет гонку»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о владельце команды Лоуренсе Стролле.

«Наша задача предельно ясна. Лоуренс Стролл постоянно спрашивает, когда мы выиграем гонку. Конечно, он доволен прогрессом, но для его амбиций этого мало. Он хочет большего, и нам придется этого добиться. В этом плюс работы с ним. Мы побывали на трех трассах с разными характеристиками. При этом мы были конкурентоспособны на всех трех и уверены, что будем сильны и на других трассах», — приводит слова Крака официальный сайт «Формулы-1».

После трех Гран-при нынешнего сезона «Астон Мартин» занимает второе место в Кубке конструкторов.