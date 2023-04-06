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Сегодня, 21:06

Крак: «Лоуренс Стролл постоянно спрашивает, когда «Астон Мартин» выиграет гонку»

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о владельце команды Лоуренсе Стролле.

«Наша задача предельно ясна. Лоуренс Стролл постоянно спрашивает, когда мы выиграем гонку. Конечно, он доволен прогрессом, но для его амбиций этого мало. Он хочет большего, и нам придется этого добиться. В этом плюс работы с ним. Мы побывали на трех трассах с разными характеристиками. При этом мы были конкурентоспособны на всех трех и уверены, что будем сильны и на других трассах», — приводит слова Крака официальный сайт «Формулы-1».

После трех Гран-при нынешнего сезона «Астон Мартин» занимает второе место в Кубке конструкторов.

Формула-1
Астон Мартин
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