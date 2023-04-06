Хорнер польщен словами Хэмилтона о том, что RB19 самая быстрая машина, которую он видел

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона о том, что RB19 самая быстрая машина, которую он когда-либо видел.

В 2023 году RB19 показал, что обладает превосходной скоростью на прямой, особенно в Саудовской Аравии и Австралии, где Макс Ферстаппен оказался значительно быстрее Хэмилтона при использовании DRS.

«Очевидно, что это очень лестно, особенно учитывая некоторые машины, которыми Льюис управлял в недавней истории. Мы осознаем, что впереди очень длинный сезон, еще 21 гонка и шесть спринтов, и мы понимаем, что в ближайшие недели, когда мы вернемся в Европу, нас ждут большие обновления, — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Также Хорнер заявил, что удивлен отрывом «Ред Булл» от соперников.

«Временами, по правде говоря, да, — сказал он, когда его спросили, удивлен ли он разрывом между ведущими командами. — Мы видим, что некоторые команды сделали шаг вперед, а некоторые — нет. Но это будет меняться от трассы к трассе, от места проведения соревнований к месту. Я всегда говорил, что потребуется три или четыре гонки, чтобы понять, какова реальная форма команды в этом сезоне».