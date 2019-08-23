Кальдерон и Корреа проведут тесты с «Альфа Ромео»

Тест-пилот команды «Альфа Ромео» Татьяна Кальдерон и пилот программы развития Хуан Мануэль Корреа проведут тесты за рулем «Заубера» 2013 года на французской трассе Поль Рикар, сообщает официальный сайт швейцарской команды. Для 20-летнего американца Корреа, который выступает в «Формуле-2», это будет первый опыт за рулем болида «Формулы-1», а Кальдерон за последний год дважды участвовала в подобных тестах.

— Наша команда имеет богатую историю воспитания молодых талантов, мы очень серьезно относимся к этой части своей миссии, — сказал руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер. — И Хуан Мануэль, и Татьяна доказали, что являются ценными членами нашей команды, работая с нами на базе и на трассе. Эти тесты дадут им возможность продвинуться дальше в понимании «Формулы-1» и взаимодействии с инженерами.