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2 июля, 23:00

Итоговая классификация «Гран-при Австрии» после пересмотров результата гонки

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото Reuters

Опубликована итоговая классификация гонки «Формулы-1» в Австрии после пересмотра результатов из-за многочисленных эпизодов, в которых гонщики нарушали пределы трассы.

После пересмотра итогов гонки штрафы получили 8 пилотов: Карлос Сайнс («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Пьер Гасли, Эстебан Окон (оба — «Альпин»), Александр Албон, Логан Сарджент (оба — «Уильямс»), Ник Де Врис и Юки Цунода (оба — «Альфа Таури»).

Автогонки «Формула 1»

Чемпионат мира

9-й этап

«Гран-при Австрии»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:25.33,607

2. Шарль Леклер («Феррари») — отставание 5,155 секунды

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 17,188

4. Ландо Норрис («Макларен») — 26,327

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 30,317

6. Карлос Сайнс («Феррари») — 31,377*

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 48,403

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 49,196*

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 59,043

10. Пьер Гасли («Альпин») — 1.07,667*

11. Александр Албон («Уильямс») — 1.19,767

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1 круг

13. Логан Сарджент («Уильямс») — 1 круг*

14. Эстебан Окон («Альпин») — 1 круг**

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1 круг

16. Оскар Пиастри («Макларен») — 1 круг

17. Ник де Врис («Альфа Таури») — 1 круг***

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 круг

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1 круг****
* Сайнс, Хэмилтон, Гасли, Албон и Сарджент оштрафованы на 10 секунд
** Окон оштрафован на 30 секунд
*** Де Врис оштрафован на 15 секунд
**** Цунода оштрафован на 5 секунд

Не финишировал: Нико Хюлькенберг («Хаас»)

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