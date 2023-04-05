Вольфф: «Если один из наших пилотов получит травму, то Мик Шумахер его заменит. Точка»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался по поводу резервного пилота команды Мика Шумахера.

«Если один из наших гонщиков заболеет или получит травму, Мик его заменит. Точка, конец дискуссии», — приводит слова Вольффа Nextgen-Auto.

24-летний Шумахер покинул «Хаас» по окончании прошлого сезона, так как в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. На данный момент он является резервным пилотом команд «Макларен» и «Мерседес».