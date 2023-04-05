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Сегодня, 12:46

Вольфф: «Если один из наших пилотов получит травму, то Мик Шумахер его заменит. Точка»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался по поводу резервного пилота команды Мика Шумахера.

«Если один из наших гонщиков заболеет или получит травму, Мик его заменит. Точка, конец дискуссии», — приводит слова Вольффа Nextgen-Auto.

24-летний Шумахер покинул «Хаас» по окончании прошлого сезона, так как в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. На данный момент он является резервным пилотом команд «Макларен» и «Мерседес».

Формула-1
Мерседес
Мик Шумахер
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