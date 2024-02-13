Источник: Леклер знал о переходе Хэмилтона, продлевая контракт с «Феррари»

Президент «Феррари» Джон Элканн заранее поставил в известность пилота команды Шарля Леклера о том, что «Скудерия» ведет переговоры с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, сообщает La Gazzeta dello Sport.

«Забудьте, что Шарль обеспокоен или, хуже, зол по поводу ситуации», — сказано в материале.

По информации издания, монегаск был полностью осведомлен о планах «Феррари» подписать контракт с Хэмилтоном, когда продлевал свое соглашение. Леклер все равно принял решение остаться в итальянской команде, посчитав, что 39-летний британец может помочь ускорить рост «Скудерии» и развитие болида благодаря своему опыту, полученному во время работы в «Мерседес».

Как пишут журналисты, появление семикратного чемпиона мира в команде — большая мотивация для Леклера.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон присоединится к «Феррари» в 2025 году. По информации СМИ, он будет зарабатывать в итальянской команде 50 миллионов евро в год.