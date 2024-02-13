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Алонсо: «Будет интересно понаблюдать за «Мерседес» в этом году, который знает, что Хэмилтон покинет команду»

Алина Савинова
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о своей реакции на новость о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» в «Феррари» по окончании 2024 года.

«Убеждаю вас, я удивлен. Он, похоже, очень предан «Мерседес», поэтому я полагаю, что на это есть свои причины... Будет интересно посмотреть, как команда станет выступать в этом году, зная, что Хэмилтон покинет ее. Нам придется понаблюдать за этим», — цитирует Marca слова Алонсо.

За «Мерседес» Хэмилтон выступает с 2013 года, до этого он представлял «Макларен». Ранее сообщалось, что 39-летний британец присоединится к «Феррари» в 2025 году. По информации СМИ, он будет зарабатывать в итальянской команде 50 миллионов евро в год.

Источник: https://www.marca.com/motor/formula1/2024/02/13/65cb2696e2704ea9b08b4579.html
Льюис Хэмилтон
Фернандо Алонсо
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