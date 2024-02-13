Алонсо: «Будет интересно понаблюдать за «Мерседес» в этом году, который знает, что Хэмилтон покинет команду»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о своей реакции на новость о переходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» в «Феррари» по окончании 2024 года.

«Убеждаю вас, я удивлен. Он, похоже, очень предан «Мерседес», поэтому я полагаю, что на это есть свои причины... Будет интересно посмотреть, как команда станет выступать в этом году, зная, что Хэмилтон покинет ее. Нам придется понаблюдать за этим», — цитирует Marca слова Алонсо.

За «Мерседес» Хэмилтон выступает с 2013 года, до этого он представлял «Макларен». Ранее сообщалось, что 39-летний британец присоединится к «Феррари» в 2025 году. По информации СМИ, он будет зарабатывать в итальянской команде 50 миллионов евро в год.