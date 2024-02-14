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14 февраля, 12:04

Вассер: «Уверены, что Хэмилтон поможет «Феррари» сделать решающий шаг вперед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о будущем переходе гонщика Льюиса Хэмилтона в итальянской команде.

«Приход Хэмилтона — это огромная возможность для «Феррари». Мы уверены, что он поможет нам сделать решающий шаг вперед. Но приход Хэмилтона не должен отвлекать нас от задач на 2024 год. Мы должны быть полностью сосредоточены на предстоящем сезоне, и именно по этой причине мы хотели бы объявить об этом так рано — чтобы потом спокойно работать», — приводит слова Вассера Speed Week.

Также он ответил на вопрос, не опасается ли, что пилот команды Карлос Сайнс наплевательски отнесется ко всему в сезоне-2024.

«Нет, я так не думаю. Карлос будет полностью предан нам до последнего поворота последней гонки. И команда тоже будет полностью поддерживать его до этого момента», — сказал Вассер.

Хэмилтон присоединится к «Феррари» в 2025 году. По информации СМИ, он будет зарабатывать в итальянской команде 50 миллионов евро в год.

Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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