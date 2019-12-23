Источник: Леклер заключил новый контракт с «Феррари», он будет получать 9 миллионов евро за сезон

«Феррари» заключила новый контракт с пилотом Шарлем Леклером, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, соглашение с 22-летним монегаском рассчитано до 2024 года, а его зарплата составит около 9 млн евро за сезон — это в три раза больше, чем он получает.

В завершившемся сезоне Леклер стал четвертым в итоговом рейтинге, опередив партнера по «Феррари» Себастьяна Феттеля.