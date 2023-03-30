Хюлькенберг: «Гюнтер Штайнер пока на меня не ругается»

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о двух первых «Гран-при» в «Формуле-1» после своего возвращения.

«Пока я проехал только несколько кругов на симуляторе, и уже могу сказать, что трасса стала органичнее и быстрее, потому что большую часть поворотов здесь нужно проходить на средних и высоких скоростях. Сезон для меня складывается нормально, хотя понятно, что он только начался. Я пока не заработал очков, но уже чувствую, что добился прогресса. Конечно, на этой стадии чемпионата я усваиваю много новой информации, ведь я столько пропустил. Так что я в целом доволен и уверен, что в дальнейшем наши дела пойдут только лучше. И Гюнтер Штайнер пока на меня не ругается», — приводит слова Хюлькенберга FIA.

Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).