Доменикали: «Формула-1» могла бы проводить по 30-32 «Гран-при» за сезон»

Исполнительный директор «Формулы-1» и бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали считает, что можно было бы проводить по 30-32 «Гран-при» за сезон.

«Сейчас мы и правда могли бы проводить 30-32 «Гран-при» в год. Просто потому что есть очень много желающих проводить гонки «Формулы-1». Однако серию устраивает текущий лимит в 24 гонки за сезон», — приводит слова Доминекали RaceFans.

В сезоне-2023 «Формулы-1» должны были пройти рекордные 24 «Гран-при», однако «Гран-при Китая» был отменен из-за коронавирусных ограничений.