Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппену нужно быть умнее, сколько очков он потерял?»

01:35
Теги:

Бывший гонщик «Формулы-1», бронзовый призер сезонов 2002 и 2003 года Хуан-Пабло Монтойя упрекнул Макса Ферстаппена в неосторожности.

По мнению колумбийца, если бы на «Гран-при Великобритании пилот «Ред Булла» думал об очках в чемпионате, то оставил бы больше места Льюису Хэмилтону и не допустил бы столкновения.

«Хэмилтон не стал уступать, потому что сам Ферстаппен никогда не уступает. Но Макс всt равно бы остался впереди, если бы оставил ему чуть больше места, — цитирует Монтойю Autosport. — Ферстаппен привык бороться агрессивно, потому что раньше у него не было быстрой машины для того, чтобы претендовать на титул.

Но теперь ситуация изменилась, и он должен быть умнее и осторожнее, чтобы стабильно набирать очки. Он мог сбросить газ и финишировать вторым, мог попробовать опередить Льюиса за счет тактики, но предпочел бороться за победу здесь и сейчас. Сколько очков он в итоге потерял?»

Хэмилтон выиграл «Гран-при Великобритании», а Ферстаппен после столкновения с британцем разбил болид уже на первом круге и выбыл из гонки.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/71152-montoyya-ferstappenu-stoit-byt-umnee-skolko-ochkov-poteryal

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Ефимова показала фото из бассейна на Олимпиаде в Токио и обратилась к Губерниеву
Хет-трик Захави и дубль Гетце помогли ПСВ разгромить «Галатасарай» в отборочном турнире Лиги чемпионов
Фетисов рассказал, кто должен возглавить сборную России по футболу
В случае победы Усика Джошуа получит возможность реванша
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд