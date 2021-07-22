Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппену нужно быть умнее, сколько очков он потерял?»

Бывший гонщик «Формулы-1», бронзовый призер сезонов 2002 и 2003 года Хуан-Пабло Монтойя упрекнул Макса Ферстаппена в неосторожности.

По мнению колумбийца, если бы на «Гран-при Великобритании пилот «Ред Булла» думал об очках в чемпионате, то оставил бы больше места Льюису Хэмилтону и не допустил бы столкновения.

«Хэмилтон не стал уступать, потому что сам Ферстаппен никогда не уступает. Но Макс всt равно бы остался впереди, если бы оставил ему чуть больше места, — цитирует Монтойю Autosport. — Ферстаппен привык бороться агрессивно, потому что раньше у него не было быстрой машины для того, чтобы претендовать на титул.

Но теперь ситуация изменилась, и он должен быть умнее и осторожнее, чтобы стабильно набирать очки. Он мог сбросить газ и финишировать вторым, мог попробовать опередить Льюиса за счет тактики, но предпочел бороться за победу здесь и сейчас. Сколько очков он в итоге потерял?»

Хэмилтон выиграл «Гран-при Великобритании», а Ферстаппен после столкновения с британцем разбил болид уже на первом круге и выбыл из гонки.