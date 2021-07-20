Экклстоун считает, что стюарды должны были сильнее наказать Хэмилтона за столкновение с Ферстаппеном

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о столкновении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном из «Ред Булла» на старте «Гран-при Великобритании».

«Кто виноват? Льюис. Раньше мы бы назвали это гоночным инцидентом. Понятно, что каждый прикладывает все усилия, чтобы выиграть чемпионат.

Но если стюарды вмешались, то они должны были сильнее наказать Хэмилтона. Считаю, что можно было дать ему 30-секундный штраф. Льюис не был впереди, когда они столкнулись. Этот поворот не был его, он находился почти на корпус позади. Поэтому он и врезался в заднюю часть болида соперника.

Считаю, санкции были неправильными. 10 секунд штрафа недостаточно», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.

Ферстаппен после столкновения и вылета с трассы был отправлен в больницу для прохождения медицинского обследования. Хэмилтон, получив штраф 10 секунд, все равно смог выиграть гонку.