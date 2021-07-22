Йос Ферстаппен обиделся на «Мерседес»: «Пусть Тото Вольфф» больше не звонит мне»
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен заявил, что больше не хочет общаться с руководителем «Мерседеса» Тото Вольффом. Он заявил об этом после скандала с его сыном Максом и пилотом немецкой команды Льюисом Хэмилтоном.
«Нельзя в эйфории праздновать победу, когда ваш коллега в больнице, – цитирует Ферстаппена-старшего Astosport. – А что касается Тото Вольффа, то мы много лет хорошо общались. Он часто звонил мне, и я думаю, все понимаю почему. Но в воскресенье он не вышел на связь. Пусть больше не звонит мне!»
Хэмилтон выиграл гонку «Гран-при Великобритании». На первом круге Ферстаппен вылетел с трассы после столкновения с британцем.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/71148-otec-maksa-ferstappena-obidelsya-na-mercedes-i-hochet-oborvat-vse-svyazi
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