Йос Ферстаппен обиделся на «Мерседес»: «Пусть Тото Вольфф» больше не звонит мне»

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен заявил, что больше не хочет общаться с руководителем «Мерседеса» Тото Вольффом. Он заявил об этом после скандала с его сыном Максом и пилотом немецкой команды Льюисом Хэмилтоном.

«Нельзя в эйфории праздновать победу, когда ваш коллега в больнице, – цитирует Ферстаппена-старшего Astosport. – А что касается Тото Вольффа, то мы много лет хорошо общались. Он часто звонил мне, и я думаю, все понимаю почему. Но в воскресенье он не вышел на связь. Пусть больше не звонит мне!»

Хэмилтон выиграл гонку «Гран-при Великобритании». На первом круге Ферстаппен вылетел с трассы после столкновения с британцем.