Хорнер рассказал о проблемах, с которыми Ферстаппен столкнулся на «Гран-при Венгрии»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Макс Ферстаппен на «Гран-при Венгрии».

«Мы поменяли силовую установку, так как накануне на машине Макса сломался один компонент. Сейчас, оглядываясь назад, мы благодарны, что это произошло тогда. Еще 12 километров, и поломка случилась бы по пути на стартовую решетку. Поэтому мы решили заменить всю силовую установку, а не пытаться ее починить в полевых условиях.

Также мы поставили новый двигатель Пересу на всякий случай», — приводит слова Хорнера RaceFans.

Ферстаппен выиграл гонку «Гран-при Венгрии», стартовав с 10-го места. Серхио Перес стал 5-м.