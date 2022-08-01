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Сегодня, 15:33

Хорнер рассказал о проблемах, с которыми Ферстаппен столкнулся на «Гран-при Венгрии»

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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Макс Ферстаппен на «Гран-при Венгрии».

«Мы поменяли силовую установку, так как накануне на машине Макса сломался один компонент. Сейчас, оглядываясь назад, мы благодарны, что это произошло тогда. Еще 12 километров, и поломка случилась бы по пути на стартовую решетку. Поэтому мы решили заменить всю силовую установку, а не пытаться ее починить в полевых условиях.

Также мы поставили новый двигатель Пересу на всякий случай», — приводит слова Хорнера RaceFans.

Ферстаппен выиграл гонку «Гран-при Венгрии», стартовав с 10-го места. Серхио Перес стал 5-м.

Источник: https://www.racefans.net/2022/07/31/verstappens-power-unit-was-three-laps-from-terminal-failure-on-race-day-horner/
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
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