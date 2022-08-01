В «Альпин» отреагировали на подписание Алонсо контракта с «Астон Мартин»

В «Альпин» прокомментировали новость о том, что пилот команды Фернандо Алонсо будет выступать за «Астон Мартин» с сезона-2023.

«Мы желаем Фернандо всего самого наилучшего в «Формуле-1». Он всегда был и всегда будет частью семьи «Рено» и «Альпин». Мы гордимся тем, что разделили так много моментов на трассе вместе. Мы с нетерпением ждем завершения оставшейся части сезона-2022 вместе с Фернандо и будем стараться изо всех сил до последнего круга», — говорится в заявлении команды.

Также в «Альпин» заявили, что скоро объявят состав пилотов на следующий сезон.

«В ближайшее время команда объявит состав пилотов на сезон Формулы-1 в 2023 году».

В «Астон Мартин» Алонсо заменит Себастьяна Феттеля, который завершит карьеру по окончании сезона-2022.

В сезоне-2022 Алонсо занимает 10-е место в личном зачете (41 очко).