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Сегодня, 18:23

«Это просто отвратительно». Ферстаппен осудил видео со сжиганием атрибутики Льюиса Хэмилтона

Иван Шитик
Корреспондент
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на видео со сжиганием атрибутики пилота Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Конечно, это неприемлемо. Безусловно, я не согласен с поведением данных лиц, это просто отвратительно», — цитирует Ферстаппена RaceFans.

Ролики с такими действиями «фанатов» стали появляться в социальных сетях в последние недели, после «Гран-при Австрии». Ферстаппен сообщил, что видел как минимум одно такое видео.

Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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