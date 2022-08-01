«Это просто отвратительно». Ферстаппен осудил видео со сжиганием атрибутики Льюиса Хэмилтона

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на видео со сжиганием атрибутики пилота Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Конечно, это неприемлемо. Безусловно, я не согласен с поведением данных лиц, это просто отвратительно», — цитирует Ферстаппена RaceFans.

Ролики с такими действиями «фанатов» стали появляться в социальных сетях в последние недели, после «Гран-при Австрии». Ферстаппен сообщил, что видел как минимум одно такое видео.