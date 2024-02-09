Хорнер отправился на слушания по обвинению в ненадлежащем поведении

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сегодня примет участие в слушаниях, которые пройдут в одном из центральных районов Лондона.

Как сообщает Sky Sports, Хорнер встретится со следователями после того, как «Ред Булл» начала расследование в связи с обвинениями в неподобающем поведении. Сегодня не ожидается итоговое решение о судьбе Хорнера в качестве руководителя команды «Формулы-1».

По данным источника, сотрудница «Ред Булл» обвиняет его в «неподобающем, контролирующем поведении».

50-летний менеджер является руководителем «Ред Булл» с 2005 года. Хорнер отрицает эти обвинения.