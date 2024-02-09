Сайнс — о поиске новой команды: «Я знаю себе цену, поэтому спокоен, смотря в будущее»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о своем будущем после ухода из команды по окончании сезона-2024.

«Я не разочарован. Учитывая работу в «Феррари» и возможность смотреть на ситуацию изнутри, как я говорил, я уже какое-то время знал об определенных вещах и вместе с командой готовился к грядущим изменениям. Как гонщик я хорошо знаю себе цену, поэтому совершенно спокоен, смотря в будущее. Хорошие времена еще определенно наступят. В своей карьере я всегда двигался только вперед. Прибавляя с каждым годом. Я всегда придерживался такой философии и это не изменится и теперь», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что испанский пилот интересен «Ауди», которая начнет выступления в «Ф-1» в заводском статусе с 2026 года.

В начале февраля «Феррари» объявила, что британский пилот Льюис Хэмилтон присоединится к команде в 2025 году, по окончании его контракта с «Мерседес».