Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

10 февраля, 09:26

Боттас: «Если кто-то и способен вернуть «Феррари» на вершину — то это Хэмилтон»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Заубера» Валттери Боттас прокомментировал новость о переходе Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» после сезона-2024.

«Ему приходилось иметь дело с самыми разными людьми, так что у него не должно возникнуть проблем. Льюису нужно будет постараться вернуться на вершину вместе с «Феррари». Если кто-то и способен это сделать, то это Льюис. Думаю, ему понадобится всего пара гонок для адаптации в «Феррари», после чего он будет выступать только сильнее и сильнее», — приводит слова Боттаса Crash.net.

В феврале «Феррари» объявила, что Хэмилтон присоединится к команде в 2025 году, по окончании его контракта с «Мерседес». 39-летний британец является семикратным чемпионом мира.

Формула-1
Мерседес
Феррари
Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон
4
1
Читайте также
Тьяго Алькантара получил повреждение в первом же матче за 10 месяцев
Тутберидзе не выгнала худших участниц из проекта «Большие девочки»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хорнер отправился на слушания по обвинению в ненадлежащем поведении

Руководителя «Ред Булл» Хорнера допрашивали в течение восьми часов
Новости
RSS RSS
Все новости