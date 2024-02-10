Боттас: «Если кто-то и способен вернуть «Феррари» на вершину — то это Хэмилтон»

Пилот «Заубера» Валттери Боттас прокомментировал новость о переходе Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» после сезона-2024.

«Ему приходилось иметь дело с самыми разными людьми, так что у него не должно возникнуть проблем. Льюису нужно будет постараться вернуться на вершину вместе с «Феррари». Если кто-то и способен это сделать, то это Льюис. Думаю, ему понадобится всего пара гонок для адаптации в «Феррари», после чего он будет выступать только сильнее и сильнее», — приводит слова Боттаса Crash.net.

В феврале «Феррари» объявила, что Хэмилтон присоединится к команде в 2025 году, по окончании его контракта с «Мерседес». 39-летний британец является семикратным чемпионом мира.