Ферстаппен догнал Райкконена по победам в «Формуле-1»
Нидерладский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал 21-ю победу в «Формуле-1», выиграв «Гран-при Саудовской Аравии».
Действующий чемпион мира обошел по числу успешных гонок Мику Хаккинена и сравнялся с Кими Райкконеном, занимавшим в общем рейтинге 15-е место.
Уже в этом сезоне Максу по силам будет ворваться восьмерку сильнейших, которую сейчас с 27 победами замыкает Джим Кларк. Рекорд «Формулы-1» принадлежит Льюису Хэмилтону (103 победы), 91 раз на верхнюю ступень пьедестала поднимался Михаэль Шумахер, 53 раза Себастьян Феттель.
Пилоты, выигравшие 20 и более гонок «Формулы-1»
|
Пилот
|
Страна
|
Гонки
|
Победы
|
% побед
|
Льюис Хэмилтон
|
Великобритания
|
290
|
103
|
35,52
|
Михаэль Шумахер
|
Германия
|
307
|
91
|
29,64
|
Себастьян Феттель
|
Германия
|
279
|
53
|
19,00
|
Ален Прост
|
Франция
|
199
|
51
|
25,63
|
Айртон Сенна
|
Бразилия
|
161
|
41
|
25,47
|
Фернандо Алонсо
|
Испания
|
336
|
32
|
9,52
|
Найджел Мэнселл
|
Великобритания
|
187
|
31
|
16,58
|
Джеки Стюарт
|
Великобритания
|
99
|
27
|
27,27
|
Джим Кларк
|
Великобритания
|
72
|
25
|
34,72
|
Ники Лауда
|
Австрия
|
171
|
25
|
14,62
|
Хуан Мануэль Фанхио
|
Аргентина
|
51
|
24
|
47,06
|
Нельсон Пике
|
Бразилия
|
204
|
23
|
11,27
|
Нико Росберг
|
Германия
|
206
|
23
|
11,17
|
Дэймон Хилл
|
Великобритания
|
115
|
22
|
19,13
|
Макс Ферстаппен
|
Нидерланды
|
143
|
21
|
14,69
|
Кими Райкконен
|
Финляндия
|
350
|
21
|
6,00
|
Мика Хаккинен
|
Финляндия
|
161
|
20
|
12,42