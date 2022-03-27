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27 марта, 23:57

Ферстаппен догнал Райкконена по победам в «Формуле-1»

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Нидерладский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал 21-ю победу в «Формуле-1», выиграв «Гран-при Саудовской Аравии».

Действующий чемпион мира обошел по числу успешных гонок Мику Хаккинена и сравнялся с Кими Райкконеном, занимавшим в общем рейтинге 15-е место.

Уже в этом сезоне Максу по силам будет ворваться восьмерку сильнейших, которую сейчас с 27 победами замыкает Джим Кларк. Рекорд «Формулы-1» принадлежит Льюису Хэмилтону (103 победы), 91 раз на верхнюю ступень пьедестала поднимался Михаэль Шумахер, 53 раза Себастьян Феттель.

Пилоты, выигравшие 20 и более гонок «Формулы-1»

Пилот

Страна

Гонки

Победы

% побед

Льюис Хэмилтон

Великобритания

290

103

35,52

Михаэль Шумахер

Германия

307

91

29,64

Себастьян Феттель

Германия

279

53

19,00

Ален Прост

Франция

199

51

25,63

Айртон Сенна

Бразилия

161

41

25,47

Фернандо Алонсо

Испания

336

32

9,52

Найджел Мэнселл

Великобритания

187

31

16,58

Джеки Стюарт

Великобритания

99

27

27,27

Джим Кларк

Великобритания

72

25

34,72

Ники Лауда

Австрия

171

25

14,62

Хуан Мануэль Фанхио

Аргентина

51

24

47,06

Нельсон Пике

Бразилия

204

23

11,27

Нико Росберг

Германия

206

23

11,17

Дэймон Хилл

Великобритания

115

22

19,13

Макс Ферстаппен

Нидерланды

143

21

14,69

Кими Райкконен

Финляндия

350

21

6,00

Мика Хаккинен

Финляндия

161

20

12,42

Формула-1
Ред Булл
Кими Райкконен
Макс Ферстаппен
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