Ферстаппен догнал Райкконена по победам в «Формуле-1»

Нидерладский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал 21-ю победу в «Формуле-1», выиграв «Гран-при Саудовской Аравии».

Действующий чемпион мира обошел по числу успешных гонок Мику Хаккинена и сравнялся с Кими Райкконеном, занимавшим в общем рейтинге 15-е место.

Уже в этом сезоне Максу по силам будет ворваться восьмерку сильнейших, которую сейчас с 27 победами замыкает Джим Кларк. Рекорд «Формулы-1» принадлежит Льюису Хэмилтону (103 победы), 91 раз на верхнюю ступень пьедестала поднимался Михаэль Шумахер, 53 раза Себастьян Феттель.

Пилоты, выигравшие 20 и более гонок «Формулы-1»