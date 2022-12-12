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12 декабря, 15:58

«Хонда» зарегистрировалась в FIA для участия в правилах по двигателям «Формулы-1» 2026 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Хонда» зарегистрировалась в ФИА в качестве заинтересованного производителя для участия в правилах по двигателям 2026 года, сообщает Motorsport.

«Как «Хонда» мы зарегистрировались в качестве производителя полиуретана после 2026 года. Как гоночная компания мы зарегистрировались в качестве производителя, чтобы продвигать исследования в области гонок. Есть еще тот факт, что 15 ноября было крайним сроком для регистрации. Мы зарегистрировались как производитель, чтобы продолжить эти исследования», — сказал президент «Хонды» Кодзи Ватанабе.

FIA потребовала, чтобы все производители, желающие использовать силовые установки с 2026 года, уведомили руководящий орган о своих намерениях до середины ноября.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/honda-registers-with-fia-for-2026-f1-engine-rules/10410524/
Формула-1
Хонда
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