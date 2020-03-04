«Хонда» может уйти из «Формулы-1» в 2022 году

Руководство «Хонды» еще не определилось с тем, продолжать ли поставлять моторы «Ред Буллу» после сезона-2021. Об этом сообщил руководитель спортивного подразделения концерна Масаши Ямамото

— Мы все еще ведем переговоры с Хельмутом Марко, — приводит Autosport слова Ямамото. — Останемся ли мы в «Формуле-1»? Зависит от многих условий. «Формула-1» — вершина автомобильного спорта, место, где производители могут испытывать и доводить до совершенства свои технологии. Правда, есть и другой важный момент: как болельщики воспримут изменения с 2021 года? Если статус «Формулы-1» упадет в их глазах, то участие в гоночной серии станет для нас менее ценным.

Соглашение «Хонды» о поставке двигателей «Ред Буллу» действует до конца 2021 года.