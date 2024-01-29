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Сегодня, 13:07

Хэмилтон возобновил сотрудничество с бывшим менеджером

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон принял решение вернуть в свое окружение бывшего менеджера Марка Хайнса.

Семикратный чемпион мира и Хайнс сотрудничали с 2016 до 2021 года. Они прекратили совместную работу на фоне расхождения интересов.

Последние два года делами Хэмилтона занималась фирма Пенни Тоу, однако стороны решили не продлевать контракт, который истек в конце 2023 года.

В прошлом Хайнс в основном занимался руководством компании Хэмилтона Project 44. Как сообщает Racingnews365, теперь специалист будет сосредоточен на спортивной карьере британского гонщика, чтобы помочь ему вернуться в борьбу за первое место в чемпионате в следующем сезоне.

По итогам прошлого года 39-летний Хэмилтон занял третье место в личном зачете пилотов, набрав 234 очка.

Источник: https://racingnews365.com/hamilton-brings-back-crucial-ally-in-quest-for-eighth-title
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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