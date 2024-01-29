Хэмилтон возобновил сотрудничество с бывшим менеджером

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон принял решение вернуть в свое окружение бывшего менеджера Марка Хайнса.

Семикратный чемпион мира и Хайнс сотрудничали с 2016 до 2021 года. Они прекратили совместную работу на фоне расхождения интересов.

Последние два года делами Хэмилтона занималась фирма Пенни Тоу, однако стороны решили не продлевать контракт, который истек в конце 2023 года.

В прошлом Хайнс в основном занимался руководством компании Хэмилтона Project 44. Как сообщает Racingnews365, теперь специалист будет сосредоточен на спортивной карьере британского гонщика, чтобы помочь ему вернуться в борьбу за первое место в чемпионате в следующем сезоне.

По итогам прошлого года 39-летний Хэмилтон занял третье место в личном зачете пилотов, набрав 234 очка.