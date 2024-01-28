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Сегодня, 12:51

Алонсо рассказал, что нужно пилотам для победы в «Формуле-1»

Алина Савинова
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо перечислил аспекты, которые помогают гонщикам прогрессировать и добиваться побед в «Формуле-1».

«Я постоянно думаю о том, за счет чего можно прогрессировать, как повысить гоночное мастерство, пересматриваю прошлые гонки и иногда подмечаю какие-то новые траектории, а также анализирую тактику разных команд. Для того чтобы стать лучше, гонщик должен испытывать это любопытство, оно помогает работать над собой. Чтобы побеждать в «Формуле-1», необходима максимальная собранность. Без целеустремленности и решимости высоких результатов не добиться», — цитирует испанца пресс-служба команды.

42-летний Алонсо является двукратным чемпионом мира. За свою карьеру в «Формуле-1» он одержал 32 победы, а всего на подиум поднимался 106 раз. По итогам прошлого года испанец занял четвертое место в общем зачете пилотов, набрав 206 очков.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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