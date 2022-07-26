«Хаас» привезет обновления на «Гран-при Венгрии» только для болида Магнуссена

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер сообщил, что пилот команды Мик Шумахер останется без обновлений для болида на «Гран-при Венгрии».

Новые детали получит только Кевин Магнуссен.

«Обновления получит лишь одна машина, и даже при этом у нас все еще очень мало запасных деталей. Все прибывает поздно, к тому же, у нас в этом году было много аварий. Мы отложили установку обновлений до Венгрии, хотя планировали сделать это во Франции.

Изначально мы думали, что не успеем до этапа в Бельгии, но команда очень постаралась, чтобы подготовить хотя бы один болид к венгерскому этапу, чтобы проанализировать работу новинок. Если что-то пойдет не так, мы всегда сможем вернуться к прежнему варианту», — приводит Autosport слова Штайнера.

«Гран-при Венгрии» пройдет с 29 по 31 июля.