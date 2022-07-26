Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:59

«Хаас» привезет обновления на «Гран-при Венгрии» только для болида Магнуссена

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер сообщил, что пилот команды Мик Шумахер останется без обновлений для болида на «Гран-при Венгрии».

Новые детали получит только Кевин Магнуссен.

«Обновления получит лишь одна машина, и даже при этом у нас все еще очень мало запасных деталей. Все прибывает поздно, к тому же, у нас в этом году было много аварий. Мы отложили установку обновлений до Венгрии, хотя планировали сделать это во Франции.
Изначально мы думали, что не успеем до этапа в Бельгии, но команда очень постаралась, чтобы подготовить хотя бы один болид к венгерскому этапу, чтобы проанализировать работу новинок. Если что-то пойдет не так, мы всегда сможем вернуться к прежнему варианту», — приводит Autosport слова Штайнера.

«Гран-при Венгрии» пройдет с 29 по 31 июля.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/only-magnussen-will-have-haas-f1-upgrades-in-hungarian-gp/10343242/
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
Мик Шумахер
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Российские судьи опять погрязли в скандалах. Прошло всего два тура РПЛ, а против арбитров ополчились все
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон считает, что у него не было шансов выиграть «Гран-при Франции»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости