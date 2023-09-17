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Сегодня, 19:52

Хэмилтон: «Нам нужно было пойти на риск, чтобы попытаться обойти некоторых пилотов и добиться победы»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги «Гран-при Сингапура».

Семикратный чемпион мира занял третье место в гонке. Победу одержал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена». На заключительном круге гонки партнер Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, шедший третьим, попал в аварию и не смог финишировать.

«Карлос показал действительно хороший темп. Я не могу сказать, что сегодня было больше шансов легко победить, но я думаю, что мы бросили неплохой вызов. Если бы я лучше выступил в квалификации — стал бы третьим или даже оказался бы в первом ряду с этими ребятами — возможно, смог бы подняться выше, и как команда мы смогли бы лучше работать вместе. Но когда между вашими машинами есть дистанция, становится очень сложно работать с двумя гонщиками из другой команды. Нам нужно было пойти на риск, чтобы попытаться обойти некоторых из этих парней и добиться победы. Было очень весело гоняться за ними. Здесь так сложно обгонять, и нужно держать расстояние от идущей впереди машины примерно в 1,5 секунды», — сказал Хэмилтон.

Хэмилтон на данный момент идет на третьем месте в личном зачете пилотов, набрав 180 очков.

Источник: https://www.total-motorsport.com/lewis-hamilton-explains-why-mercedes-couldnt-pass-norris-mclaren/
Формула-1
Льюис Хэмилтон
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