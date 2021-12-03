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Хэмилтон рассказал о недостатках трассы в Джидде после тренировок «Гран-при Саудовской Аравии»

3 декабря, 23:30
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением о трассе в Джидде после первого дня «Гран-при Саудовской Аравии».

«Невероятно быстрая трасса! Уровень сцепления машины с треком очень высокий. Как только получается поймать ритм, гонять по ней просто одно удовольствие.

Но ситуация с трафиком здесь намного хуже, чем на большинстве трасс. Я бы сказал, что как в Монако. При этом разница в скорости между быстрой и медленной машиной здесь намного выше, что делает ситуацию довольно опасной.

Мы опробовали пару вариантов настроек. Я бы не сказал, что мы очень быстры на одном круге в сравнении с соперниками, но на длинной дистанции наш темп кажется действительно неплохим. Так что кто знает, что в итоге случится», — приводит слова Хэмилтона GP Fans.

Хэмилтон показал лучшее время в пятничных тренировках «Гран-при Саудовской Аравии». Квалификация состоится 4 декабря в 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/72998/hamilton-warns-of-saudi-quot-danger-zone-quot/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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