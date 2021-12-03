Хэмилтон стал лучшим во второй практике «Гран-при Саудовской Аравии», Мазепин — 20-й
21:01
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике «Гран-при Саудовской Аравии».
Вторым стал его напарник — Валттери Боттас. Замкнул тройку Пьер Гасли из «Альфа Таури».
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял последнее место.
Сессия была завершена досрочно из-за аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера в конце практики.
Третья практика состоится 4 декабря в 17:00 по московскому времени. Квалификация пройдет в тот же день в 20:00.
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