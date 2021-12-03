Ферстаппен: «У нас проблемы с прогревом шины во второй практике, постараемся исправить к квалификации»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятничные тренировки «Гран-при Саудовской Аравии».

«В целом, это действительно классная трасса, тут много быстрых поворотов, здесь весело пилотировать, — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл». — У нас были проблемы с прогревом шины во второй практике, что мы, разумеется, изучим. Еще мы внесли некоторые изменения между первой и второй тренировками, которые не вполне сработали, но, надеюсь, мы сумеем найти верный баланс к квалификации. Конечно, есть немало вещей, над которыми стоит поработать, так что мы изучим, как можно извлечь из машины больше скорости.

Думаю, в квалификации будет непросто из-за трафика, но трудно сказать, как пройдет суббота, ведь случиться может все что угодно. Но мы будем атаковать и выложимся по максимуму".

В субботу, 4 декабря, на «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет третья свободная практика и квалификация. 5 декабря состоится главная гонка турнира.