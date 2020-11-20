Хэмилтон рассказал, кого считает будущим чемпионом «Формулы-1»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон похвалил гонщика «Уильямс» Джорджа Расселла за его выступления.

— В этом году Джордж отлично со всем справляется, он здорово работает с машиной и добивается серьезных результатов, — приводит GPFans слова Хэмилтона. — Я впечатлен его пилотажем и прогрессом. Джордж — это будущее «Формулы-1». Очень интересно следить за его развитием, я не сомневаюсь, что он — будущий чемпион.

Расселл не набрал ни одного очка, выступая за «Уильямс», однако 22-летний британец ни разу не уступил своему партнеру по команде в квалификации за два сезона в команде. Расселл выступал за «Уильямс» вместе с Робертом Кубицей в сезоне-2019, сейчас его напарником является Николас Латифи.