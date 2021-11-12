Ферстаппен заявил, что сменит гоночный номер в случае победы в чемпионате «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что сменит гоночный номер, если победит в чемпионате. Сейчас он выступает под 33 номером.

«Непременно! Как часто у вас появляется возможность выступать под первым номером?

Конечно, до конца еще четыре гонки и многое может измениться. Мы в хорошей форме, но все меняется очень быстро. Я говорил об этом в Мексике. То есть, в этом сезоне у меня был больший отрыв, но за пару уик-эндов он исчез. Так что нужно продолжать бороться изо всех сил и пытаться выигрывать следующие гонки», — приводит слова Ферстаппена Racefans.

Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов сезона-2021. У него в активе 312,5 баллов. Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон отстает от него на 19 очков.

«Гран-при Бразилии» пройдет с 12 по 14 ноября.