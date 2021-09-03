Хэмилтон показал лучший результат по итогам первой практики «Гран-при Нидерландов», Мазепин стал 17-м
13:58
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Нидерландов» — 1.11,500.
Второй результат — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена (отставание — +0,097 секунды), третьим стал Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,101).
Российский пилот Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял 17-е место (+2,016), его партнер по команде Мик Шумахер стал 18-м (+2,347).
Full details from FP1 at Zandvoort #DutchGP ?? #F1 pic.twitter.com/yAFHPfc7N0— Formula 1 (@F1) September 3, 2021
Отметим, что сессия была прервана из-за возгорания болида у гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. Работа по эвакуации машины с трассы заняла у стюардов около получаса.
«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября.
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