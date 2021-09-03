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Хэмилтон показал лучший результат по итогам первой практики «Гран-при Нидерландов», Мазепин стал 17-м

13:58
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Нидерландов» — 1.11,500.

Второй результат — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена (отставание — +0,097 секунды), третьим стал Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,101).

Российский пилот Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял 17-е место (+2,016), его партнер по команде Мик Шумахер стал 18-м (+2,347).

Отметим, что сессия была прервана из-за возгорания болида у гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. Работа по эвакуации машины с трассы заняла у стюардов около получаса.

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября.

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Иван Торопцев все материалы автора

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