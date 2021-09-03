В «Ред Булл» сообщили об интересе «Уильямс» и «Альфа Ромео» к Албону

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил об интересе «Уильямс» и «Альфа Ромео» к пилоту Александру Албону.

«Алекс заслуживает места боевого пилота в следующем году. К нему уже есть интерес. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы он смог выступать. Сейчас, с учетом возможного ухода Расселла из «Уильямс» и того, что Кими Райкконен заканчивает карьеру, для Албона открываются возможности. «Уильямс» и «Альфа Ромео» уже проявляли интерес к Алексу. Надеюсь, в ближайшие дни появится какая-то ясность», — приводит Racefans слова Хорнера.

Албон является резервным пилотом «Ред Булл», ранее он являлся боевым пилотом команды, а также выступал за «Альфа Таури».