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В «Ред Булл» сообщили об интересе «Уильямс» и «Альфа Ромео» к Албону

15:26
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил об интересе «Уильямс» и «Альфа Ромео» к пилоту Александру Албону.

«Алекс заслуживает места боевого пилота в следующем году. К нему уже есть интерес. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы он смог выступать. Сейчас, с учетом возможного ухода Расселла из «Уильямс» и того, что Кими Райкконен заканчивает карьеру, для Албона открываются возможности. «Уильямс» и «Альфа Ромео» уже проявляли интерес к Алексу. Надеюсь, в ближайшие дни появится какая-то ясность», — приводит Racefans слова Хорнера.

Албон является резервным пилотом «Ред Булл», ранее он являлся боевым пилотом команды, а также выступал за «Альфа Таури».

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/09/03/williams-and-alfa-romeo-interested-in-albon-for-2022-horner/

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Иван Торопцев все материалы автора

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