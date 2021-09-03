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Первую практику «Гран-при Нидерландов» остановили из-за возгорания болида Феттеля

12:58
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Первая сессия свободных заездов «Гран-при Нидерландов» остановлена из-за проблем с болидом пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.

Во время одного из кругов немец пожаловался по радио на неполадки с двигателем, после чего из машины пошел дым. Из-за проблем с болидом гонщик был вынужден остановиться на трассе. Феттель взял огнетушитель и начал тушить болид вместе с одним из стюардов. Сессия приостановлена на неопределенное время.

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября на трассе «Зандворт» в одноименном городе.

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Иван Торопцев все материалы автора

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