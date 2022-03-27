Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:59

Хэмилтон не исключил, что может стартовать с пит-лейн на «Гран-при Саудовской Аравии»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не исключил, что решит изменить настройки своего болида перед гонкой в рамках «Гран-при Саудовской Аравии».

«Гонка, пожалуй, будет не самой удачной. Возможно, мы решим изменить настройки, чтобы убедиться, что машина не будет вести себя так же, как в квалификации. В таком случае, я буду стартовать с пит-лейн», — приводит журналист Адам Купер слова Хэмилтона.

Вчера в квалификации Хэмилтон занял 16-е место. Британец заявил, что столкнулся с проблемами из-за неправильных настроек машины.

Гонка в рамках «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет сегодня, 27 марта, начало — в 20.00 (мск).

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Слезы по Камиле. Какой стала Валиева через месяц после кошмара Олимпиады-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гонщик «Хааса» Магнуссен рассказал о проблемах с шеей во время квалификации «Гран-при Саудовской Аравии»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости