Хэмилтон не исключил, что может стартовать с пит-лейн на «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не исключил, что решит изменить настройки своего болида перед гонкой в рамках «Гран-при Саудовской Аравии».

«Гонка, пожалуй, будет не самой удачной. Возможно, мы решим изменить настройки, чтобы убедиться, что машина не будет вести себя так же, как в квалификации. В таком случае, я буду стартовать с пит-лейн», — приводит журналист Адам Купер слова Хэмилтона.

Вчера в квалификации Хэмилтон занял 16-е место. Британец заявил, что столкнулся с проблемами из-за неправильных настроек машины.

Гонка в рамках «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет сегодня, 27 марта, начало — в 20.00 (мск).