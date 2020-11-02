Хэмилтон не исключает ухода из «Формулы-1» по окончании сезона

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон допускает, что может уйти из «Больших призов» в конце 2020 года. Ранее британец одержал победу на «Гран-при Эмилии-Романьи».

Гонщика попросили прокомментировать слова руководителя команды Тото Вольффа. Австриец заявил, что ищет себе преемника.

«Я и сам не знаю, останусь ли здесь в следующем году, так что не переживаю, — цитирует Хэмилтона Autsoport. — Мы много раз говорили с ним на эту тему, и я понимаю его желание немного отойти от дел и уделять больше времени семье и другим занятиям. Не знаю, кто его мог бы заменить. Но не сомневаюсь, что Тото найдет подходящего человека. Ведь мы добились такого успеха как раз благодаря тому, что он собрал в одной команде компетентных людей и дал им возможность продемонстрировать свои способности».

На вопрос о том, насколько велика вероятность, что он решит завершить карьеру в конце 2020 года, Хэмилтон ответил: «Уже ноябрь. Невероятно, до Рождества осталось совсем немного. Естественно, я в прекрасной форме и чувствую, что способен продолжать. Так что не знаю. Я хочу остаться на следующий год, но гарантий нет. Меня очень волнует мое будущее после гонок. Время покажет».

Ранее «Мерседес» обеспечил себе победу в Кубке конструкторов. Хэмилтон близок к тому, чтобы завоевать чемпионский титул.