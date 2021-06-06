Хэмилтон извинился за ошибку во время рестарта гонки «Формулы-1» в Азербайджане

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итог шестого этапа сезона-2021 «Формулы-1» в Азербайджане. Он ошибся во время рестарта гонки и опустился со 2-й строчки на 15-е место.

«Сегодня был унизительный опыт. Так упорно трудились, чтобы снова войти в десятку лучших после тяжелой недели здесь, в Баку. Сегодня мы выложились на полную, и из-за небольшой ошибки тормоза отключились. Извините команду, к следующей гонке мы вернемся сильнее», — написал Хэмилтон в Twitter.

Today was a humbling experience. We worked so hard to put ourselves back in the top 10 today after a rocky week here in Baku. We gave it our all today and a small error caused the brakes to switch off. Sorry to the team, we'll come back stronger for the next race ?? pic.twitter.com/oHy75S07L3 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 6, 2021

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл гонку «Формулы-1» в Азербайджане. Вторым стал Себастьян Феттель из «Астон Мартин», тройку замкнул гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли.