Хэмилтон извинился за ошибку во время рестарта гонки «Формулы-1» в Азербайджане
6 июня 2021, 19:24
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итог шестого этапа сезона-2021 «Формулы-1» в Азербайджане. Он ошибся во время рестарта гонки и опустился со 2-й строчки на 15-е место.
«Сегодня был унизительный опыт. Так упорно трудились, чтобы снова войти в десятку лучших после тяжелой недели здесь, в Баку. Сегодня мы выложились на полную, и из-за небольшой ошибки тормоза отключились. Извините команду, к следующей гонке мы вернемся сильнее», — написал Хэмилтон в Twitter.
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл гонку «Формулы-1» в Азербайджане. Вторым стал Себастьян Феттель из «Астон Мартин», тройку замкнул гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли.
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