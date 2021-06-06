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В «Хаасе» уладили инцидент между Шумахером и Мазепиным на финише

6 июня 2021, 19:12
Болид Никиты Мозепина. Фото AFP
Болид Никиты Мозепина. Фото AFP

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу финиша Мика Шумахера и Никиты Мазепина на 13-м и 14-м местах в гонке Гран-при Азербайджана. Функционер также прокомментировал небольшой инцидент между гонщиками на последнем круге.

Когда Шумахер атаковал Мазепина, то россиянин, смещаясь вправо, чуть не заблокировал напарника, чем рассердил его.

«Сегодня была невероятная гонка, как ни посмотри. У нас лучший результат в этом году, рад за всех. Трудно добиваться такого результата, учитывая наше положение. Все упорно работали ради этого — и вот оно произошло.

Все уже улажено, мы разрядили обстановку. Было некоторое недопонимание, но все в порядке, идем дальше", — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет во Франции с 18 по 20 июня.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/

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