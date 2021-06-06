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Руководитель «Мерседеса» поделился мнением о результате команды на «Гран-при Азербайджана»

6 июня 2021, 19:51
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об итоге «Гран-при Азербайджана». Пилот команды Льюис Хэмилтон ошибся во время рестарта гонки и опустился со 2-й строчки на 15-е место.

«Меня ждет четырехчасовой перелет с Льюисом, и я должен дать ему знать, что случившееся — не результат его ошибки. Он не допускал ее. Сейчас я очень зол. Но мне нужно направить эту энергию во что-то продуктивное, чтобы мы могли прибавить к «Гран-при Франции», — приводит слова Вольфа BBC со ссылкой на Sky Sports.

Еще один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас финишировал на 12-м месте. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/formula1/54909779

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