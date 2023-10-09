Хэмилтон извинился перед Расселлом и «Мерседес» за столкновение на первом круге «Гран-при Катара»

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон извинился перед своим напарником Джорджем Расселом и командой «Мерседес» за аварию в первом повороте после старта «Гран-при Катара».

«Я стартовал на более быстрых шинах, так что думал, что смогу обойти Джорджа. Но места оказалось слишком мало, я даже не сразу понял, что произошло. Вины Джорджа в случившемся нет. Я рискнул, попытавшись отыграть позиции на старте, и подвел команду. После просмотра повтора могу сказать, что это на 100% моя вина. Извиняюсь перед Джорджем и командой», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports F1.

В первом повороте британец попал в аварию, столкнувшись с Расселлом. Хэмилтон не смог продолжить гонку из-за повреждений, Расселлу удалось вернуться на трассу и финишировать четвертым.

Победителем гонки стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».