Норрис заявил, что три пит-стопа усложнили гонку в Катаре с точки зрения физических нагрузок

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги «Гран-при Катара». Британский гонщик отметил, что физически это была одна из самых сложных гонок, в которых он участвовал.

«Просто мега-гонка от старта до финиша. Хороший первый круг, хорошее начало, хороший темп на протяжении всей гонки. Я счастлив. Отличная работа команды. Ребята провели пит-стоп на 1,8 секунды! Три пит-стопа усложнили задачу физически. Нужно было прилагать больше усилий. Наверное, это одна из самых сложных гонок, в которых я участвовал. Это хороший вызов. Поздравляю Оскара, который не допустил ни одной ошибки и, конечно, Макса», — приводит Sky Sports слова Норриса.

Норрис занял третье место на «Гран-при Катара». Это третий подиум для 23-летнего британца подряд. Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал еще один представитель «Макларена» Оскар Пиастри.

На «Гран-при Катара» была сокращена длительность отрезков на одном комплекте резины до 18 кругов из-за дефекта шин. Каждый пилот должен был сделать минимум 3 пит-стопа по ходу заезда. Общая длина дистанции гонки составила 57 кругов.