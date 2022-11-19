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Сегодня, 17:26

Хэмилтон избежал штрафа за обгон под красными флагами

Иван Шитик
Корреспондент
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон избежал наказания за обгон под красными флагами во время третьей практики «Гран-при Абу-Даби», сообщает BBC.

От болида «Альфа Таури» Пьера Гасли по ходу круга отлетела часть переднего крыла. Из-за этого сессия была остановлена красным флагом.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сообщил по командному радио, что Хэмилтон обогнал болид «Хааса» несмотря на флаги.

Перед последним этапом 37-летний британец занимает пятую строчку в личном зачете, набрав 240 очков.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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